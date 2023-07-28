Эксперты РФ: цифровой рубль поможет бороться с тотализаторами и серыми зарплатами

Введение цифрового рубля поможет «очистить» российскую экономику, уверены эксперты.

Цифровой рубль создается как еще одно средство для платежей и переводов, поэтому в них не будут ни кредитовать, ни накапливать деньги, пишет РИА «Новости». Граждане смогут использовать этот инструмент бесплатно, бизнесу же придется платить до 0,3% от суммы операции.

Заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков заявил о том, что цифровой рубль поможет в том числе отслеживать нецелевое расходование бюджетных средств. Специалисты говорят о том, что это поможет вдвое снизить в ближайшие пять лет уровень взяточничества и коррупции в стране.

Грибков отметил, что цифровой рубль поможет бороться с мошенничеством. Также он позволит повысить уровень защищенности персональных данных.

Цифровой рубль нельзя будет использовать в запрещенных транзакциях. Также его не смогут потратить дети на покупку алкоголя или спиртного.

В долгосрочной перспективе, как полагают эксперты, цифровой рубль даст возможность «обелить» рынок труда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»