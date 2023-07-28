Эксперты РФ: цифровой рубль поможет бороться с тотализаторами и серыми зарплатами

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Введение цифрового рубля поможет «очистить» российскую экономику, уверены эксперты.
Цифровой рубль создается как еще одно средство для платежей и переводов, поэтому в них не будут ни кредитовать, ни накапливать деньги, пишет РИА «Новости». Граждане смогут использовать этот инструмент бесплатно, бизнесу же придется платить до 0,3% от суммы операции.
Заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков заявил о том, что цифровой рубль поможет в том числе отслеживать нецелевое расходование бюджетных средств. Специалисты говорят о том, что это поможет вдвое снизить в ближайшие пять лет уровень взяточничества и коррупции в стране.
Грибков отметил, что цифровой рубль поможет бороться с мошенничеством. Также он позволит повысить уровень защищенности персональных данных.
Цифровой рубль нельзя будет использовать в запрещенных транзакциях. Также его не смогут потратить дети на покупку алкоголя или спиртного.
В долгосрочной перспективе, как полагают эксперты, цифровой рубль даст возможность «обелить» рынок труда.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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