Указ подписан: график повышения пенсий и выплат в 2024 году

Сегодня, 19:49

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Указ подписан: график повышения пенсий и выплат в 2024 году
Фото из открытых источников

В следующем году будет осуществлено поэтапное повышение социальных пособий, которое коснется пенсий по старости, по потере кормильца, по инвалидности и военнослужащих. Об этом сказано в проекте бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. 

Ожидается, что с января будут увеличены выплаты неработающим получателям страховых пенсий. Причем этот рост составит 5,3%. В начале следующего года будет повышен понижающий коэффициент при расчете военных пенсий. Этот коэффициент составит 87,47%. С 1 февраля на 5,3% увеличится размер выплаты получателей единовременного денежного пособия.  Повышение распространяется на инвалидов всех групп, ветеранов боевых действий, участников и инвалидов войны, инвалидов-чернобыльцев, Героев СССР и РФ, полных кавалеров ордена Славы, Соцтруда и Труда. 

Инвалиды I группы будут получать 5 220,72 рубля, II группы и дети-инвалиды -  3 728,42 рубля, III группы -  2 984,62 рубля. Ветераны боевых действий могут рассчитывать на 4 102,69 рубля, участники ВОВ — на 5 163,65 рубля, а если они стали инвалидами из-за ранений, то на 7 456,81 рубля. Инвалидам-чернобыльцам будут выплачивать 3 728,42 рубля. Самые высокие пособия получат граждане со  званием Героя СССР и РФ. Полным кавалерам ордена Славы  назначат выплату в размере 87 921,72 рубля. Сумму в 64 829,29 рубля будут выплачивать Героям Соцтруда и Труда РФ, а также полным кавалерам ордена Трудовой Славы. 

В апреле 4% добавят к социальным пенсиям и выплатам по государственному обеспечению. Таким образом, социальная пенсия по старости составит 7 439,46 рубля, по инвалидности I группы — 14 879 рублей. Инвалиды II группы с детства получат такую же сумму, а инвалиды III группы — 6 323,60 рубля. Инвалидам I группы с детства и детям-инвалидам начислят сумму 17 854,54 рубля. Размер выплаты по потере кормильца, если умерли оба родителя или мать была одинокой, составят 14 879 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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