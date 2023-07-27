Экономист Липсиц рассказал, как копить деньги при зарплате 30 тыс. рублей

Профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц рассказал, как при зарплате 30 тысяч рублей скопить крупную сумму.

По словам доктора экономических наук, многие люди не умеют грамотно обходиться с деньгами, поэтому не научились их откладывать. Экономист отмечает, что необходимо осознавать, что процесс накопления денег требует систематизма и силы воли. По словам Липсица, прежде всего следует провести оценку ежемесячных трат. Так, если доход составляет 30 тысяч в месяц, а расходы — 27 тысяч, то оставшиеся 10% можно отложить.

Важно подсчитать основные расходы - коммунальные услуги, арендную плату, транспорт и питание. Если каждый месяц откладывать три тысячи рублей, то за год соберется 36 тысяч, а за пять лет - 180 тысяч рублей.

Также экономист рекомендует отказаться от банковской карты. Он советует снимать деньги сразу после получения зарплаты и откладывать 10%. Деньги также можно класть на пополняемый депозит, но без возможности снятия денег. Таким образом, можно получать проценты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»