Экономист Липсиц рассказал, как копить деньги при зарплате 30 тыс. рублей

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Профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц рассказал, как при зарплате 30 тысяч рублей скопить крупную сумму.
По словам доктора экономических наук, многие люди не умеют грамотно обходиться с деньгами, поэтому не научились их откладывать. Экономист отмечает, что необходимо осознавать, что процесс накопления денег требует систематизма и силы воли. По словам Липсица, прежде всего следует провести оценку ежемесячных трат. Так, если доход составляет 30 тысяч в месяц, а расходы — 27 тысяч, то оставшиеся 10% можно отложить.
Важно подсчитать основные расходы - коммунальные услуги, арендную плату, транспорт и питание. Если каждый месяц откладывать три тысячи рублей, то за год соберется 36 тысяч, а за пять лет - 180 тысяч рублей.
Также экономист рекомендует отказаться от банковской карты. Он советует снимать деньги сразу после получения зарплаты и откладывать 10%. Деньги также можно класть на пополняемый депозит, но без возможности снятия денег. Таким образом, можно получать проценты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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