Экономист Холод: в РФ временно запретили экспортировать рис из-за неурожая

Сегодня, 17:44

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Экономист Холод: в РФ временно запретили экспортировать рис из-за неурожая
Фото из открытых источников

Из-за неурожая риса в России временно ввели запрет на его экспорт. Об этом сообщает издание Лента.ру.

2023 год выдался в России неурожайным для такой зерновой культуры, как рис. В связи с этим на государственном уровне был введен запрет на экспорт риса. По словам доктора экономических наук, экс-главы департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонида Холода, на такой шаг правительство пошло с целью удержать цены на отечественном рынке. 

«У нас рис выращивается в основном в Краснодарском крае. В этом году там были не самые лучшие погодные условия. Урожаи не самые плохие, но лучше подстраховаться», — объяснил эксперт.

Кроме того, запрет на экспорт связан и с урожаем риса в крупнейшем импортере зерна на мировой рынок Индии. По словам Холода, в Индии, скорее всего, запретят любой рис, кроме дорогого сорта басмати. Это не может не повлиять на самообеспечение внутри страны.

«… Индия и Пакистан — это крупнейшие поставщики риса на мировой рынок. Получается ситуация такая: могут быть проблемы с самообеспечением, потому что урожая может быть меньше, и вырастет цена на мировом рынке, потому что крупный поставщик просто-напросто ввел запрет на поставку риса на внешний рынок», — прокомментировал Холод.

Напомним, до 31 декабря этого года действует запрет правительства России на вывоз из страны риса и рисовой крупы. Это не касается поставок в Южную Осетию, Абхазию и страны-члены Евразийского экономического союза.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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