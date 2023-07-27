Экономист Холод: в РФ временно запретили экспортировать рис из-за неурожая

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Из-за неурожая риса в России временно ввели запрет на его экспорт. Об этом сообщает издание Лента.ру.
2023 год выдался в России неурожайным для такой зерновой культуры, как рис. В связи с этим на государственном уровне был введен запрет на экспорт риса. По словам доктора экономических наук, экс-главы департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонида Холода, на такой шаг правительство пошло с целью удержать цены на отечественном рынке.
«У нас рис выращивается в основном в Краснодарском крае. В этом году там были не самые лучшие погодные условия. Урожаи не самые плохие, но лучше подстраховаться», — объяснил эксперт.
Кроме того, запрет на экспорт связан и с урожаем риса в крупнейшем импортере зерна на мировой рынок Индии. По словам Холода, в Индии, скорее всего, запретят любой рис, кроме дорогого сорта басмати. Это не может не повлиять на самообеспечение внутри страны.
«… Индия и Пакистан — это крупнейшие поставщики риса на мировой рынок. Получается ситуация такая: могут быть проблемы с самообеспечением, потому что урожая может быть меньше, и вырастет цена на мировом рынке, потому что крупный поставщик просто-напросто ввел запрет на поставку риса на внешний рынок», — прокомментировал Холод.
Напомним, до 31 декабря этого года действует запрет правительства России на вывоз из страны риса и рисовой крупы. Это не касается поставок в Южную Осетию, Абхазию и страны-члены Евразийского экономического союза.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Мобилизованный житель Свердловской области не получал зарплату с прошлого сентября. Об этом сообщает издание...Подробнее
В Грузии продолжают показывать, как они «любят» россиян. Российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grandeа,...Подробнее
Европа оказалась втянутой в «войну чипов», которая развернулась между Вашингтоном и Пекином. Известно, что Китай...Подробнее
Сийярто призывает к активизации мирных переговоров в Украине. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических...Подробнее
Взятие противником села Клещеевка под Артемовском станет проблемой для ВС РФ, но не приведет к окружению города....Подробнее