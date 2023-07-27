Названы города РФ с самым подорожавшим арендным жильем

Эксперты рассказали о том, в каких городах РФ цены на аренду жилья выросли больше всего.

Так, исходя из данных федеральной компании «Этажи», самым существенным был рост цен на аренду жилья в Челябинске (19,7%), на втором месте — Нижний Новгород (17,7%), на третьем — Омск (15,5%). Об этом пишет газета «Известия».

На 15,2% выросли цены на аренду жилья в Волгограде, и на 12,4% - в Екатеринбурге.

А вот в Москве цены на аренду жилья снизились на 7,8%. Также упали цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге. Там средняя стоимость аренды жилья опустилась на 15%.

Лидируют по годовому росту средних ставок аренды двухкомнатных квартир Уфа (19,5%), Волгоград (18,2%), Нижний Новгород (14,1%), Казань (8,2%) и Челябинск (7,4%). Но в Москве за этот же период цены снизились на 8,5%, в Санкт-Петербурге — на 16,1%.

Директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова прогнозирует рост цен на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге к сентябрю, когда начнут приезжать студенты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»