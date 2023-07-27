Россиянам раскрыли способ сэкономить на отелях класса люкс

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Аналитик «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон рассказал о том, как сэкономить на проживании в премиум-сегменте во время летнего отдыха.
Он рекомендует покупать билеты в бизнес-класс и бронировать номера в пятизвездочном отеле за 2-3 недели до заезда.
По его словам, более доступные варианты для размещения туристы начинают заказывать за 1,5-2 месяца до отпуска. При этом номера премиум сегмента остаются свободными и примерно за 3 недели до даты заезда на них снижают стоимость. И такая тенденция сохраняется даже в высокий сезон.
Билеты дешевле в бизнес-класс можно купить за несколько часов до вылета. Например, можно обменять свой билет за 5 тыс. рублей с доплатой еще в 5 тыс. рублей за несколько часов до вылета на билет в бизнес-класс, который стоит 25 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Далеко не все жители Шебекино получат компенсацию за уничтоженное имущество, о чем уже сообщили власти. Губернатор...Подробнее
Мобилизованный житель Свердловской области не получал зарплату с прошлого сентября. Об этом сообщает издание...Подробнее
В Грузии продолжают показывать, как они «любят» россиян. Российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grandeа,...Подробнее
Европа оказалась втянутой в «войну чипов», которая развернулась между Вашингтоном и Пекином. Известно, что Китай...Подробнее
Сийярто призывает к активизации мирных переговоров в Украине. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических...Подробнее