Россиянам раскрыли способ сэкономить на отелях класса люкс

Аналитик «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон рассказал о том, как сэкономить на проживании в премиум-сегменте во время летнего отдыха.

Он рекомендует покупать билеты в бизнес-класс и бронировать номера в пятизвездочном отеле за 2-3 недели до заезда.

По его словам, более доступные варианты для размещения туристы начинают заказывать за 1,5-2 месяца до отпуска. При этом номера премиум сегмента остаются свободными и примерно за 3 недели до даты заезда на них снижают стоимость. И такая тенденция сохраняется даже в высокий сезон.

Билеты дешевле в бизнес-класс можно купить за несколько часов до вылета. Например, можно обменять свой билет за 5 тыс. рублей с доплатой еще в 5 тыс. рублей за несколько часов до вылета на билет в бизнес-класс, который стоит 25 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»