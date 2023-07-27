Рубль удивил нежеланием укрепляться: что ждет нацвалюту в августе 2023

Эксперты заговорили о том, что рубль в августе может обрушиться еще больше.

В минувшую пятницу на торгах Мосбиржы доллар поднялся до 91,7 рублей, пишет «МК». Аналитики говорят о том, что пока нет сигналов, которые бы однозначно указывали на возможное снижение курса рубля к доллару.

Хотя некоторое снижение возможно, если нефть будет продаваться дорого, а РФ получит возможность нарастить объемы ее поставок на черный рынок.

Эксперты говорят о том, что август – это традиционно один из самых неблагоприятных для российского рубля месяц. По статистике за последние 16 лет (2007-2022) в среднем в этом месяце рубль слабел к доллару на 2%.

Возможно, чтобы удержать рубль от обрушения Минфин будет проводить валютные интервенции. Это может удержать доллар в августе в диапазоне 88-94 рублей. Ожидается также 96-102 рублей за евро и 12,3-13,1 рублей за юань.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»