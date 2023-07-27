Китай обогнал РФ и стал главным торговым партнером Казахстана

Сегодня, 13:39

Image 16+
Китай обогнал РФ и стал главным торговым партнером Казахстана
Фото из открытых источников

Китай стал главным торговым партнером Казахстана, потеснив Россию.

Об этом сообщает «inbusiness.kz», отмечая, что к июню 2023 года доля КНР во внешнеторговых операциях республики достигла 19,2%. Объемы торговли с РФ составили в этот же временной период 18,8%.

Статистика показала рост объемов торговли Казахстана с КНР на 21,6% с января по май текущего года. В денежном выражении объемы торговли достигли 10,7 млрд долларов. Годом ранее в аналогичный период торговый оборот между странами составил 8,8 млрд долларов.

Как отмечают эксперты, несмотря на падение объемов торгового оборота, Казахстан остается важным каналом поставок в Россию подсанкционных микросхем. Россия закупает через Казахстан те товары, поставки которых в РФ  запрещены санкциями, введенными из-за «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Названы города РФ с самым подорожавшим арендным жильем

Сегодня, 15:34

Россиянам раскрыли способ сэкономить на отелях класса люкс

Сегодня, 14:09

Рубль удивил нежеланием укрепляться: что ждет нацвалюту в августе 2023

Сегодня, 13:54

Китай обогнал РФ и стал главным торговым партнером Казахстана

Сегодня, 13:39

Эксперты РФ объяснили, почему цены на гречку и алкоголь продолжают расти

Сегодня, 10:44

Вписались не туда: Китай окатил Европу холодным душем

Сегодня, 10:29

Советник мэра Айык: отказ от системы «все включено» в Турции маловероятен

Сегодня, 08:39

Юрист РФ Виноградов: в пенсии могут отказать при нехватке накоплений или стажа

Сегодня, 08:39

«Shopper’s»: в РФ вдвое подорожал имбирь из-за неурожая в Китае

Вчера, 13:14

Правительство РФ согласилось оставлять квартиры банкротам

Вчера, 08:14

Туристы РФ перечислили отличия отдыха в Омане от Эмиратов

27-07-2023, 11:04

Союзники помогут. Для РФ создают антизападный механизм

27-07-2023, 09:44

Заменившие Zara магазины Maag закроют из-за низких продаж

26-07-2023, 13:34

Финансовый аналитик Дроздов допустил, что курс доллара вырастет до 120 рублей при затягивании СВО

26-07-2023, 12:39

Время платить. Отношения РФ с партнерами изменились

26-07-2023, 09:19

TourProm: в Турции хотят отменить систему «все включено» из-за низких доходов

25-07-2023, 07:34

Аксаков прогнозирует курс в районе 90 рублей за доллар на ближайшие месяцы

24-07-2023, 18:59

Туроператоры рассказали, откуда в РФ поедут иностранцы после введения электронных виз

24-07-2023, 15:34

«Ъ»: российское правительство может ограничить число экспортеров бензина из-за роста цен внутри страны

24-07-2023, 12:04

Дайнеко напомнила о возможности докупить стаж для пенсии по старости

24-07-2023, 11:34

Возможно, Вам будет интересно

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ

27-07-2023, 13:54

0

Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....

Подробнее
Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

26-07-2023, 16:24

0

Далеко не все жители Шебекино получат компенсацию за уничтоженное имущество, о чем уже сообщили власти. Губернатор...

Подробнее
В Госдуме рассказали о бойце, пробывшем на СВО РФ более девяти месяцев без зарплаты

В Госдуме рассказали о бойце, пробывшем на СВО РФ более девяти месяцев без зарплаты

27-07-2023, 17:49

0

Мобилизованный житель Свердловской области не получал зарплату с прошлого сентября. Об этом сообщает издание...

Подробнее
В Грузии россиян с круизного лайнера встретили митингом и напугали детей

В Грузии россиян с круизного лайнера встретили митингом и напугали детей

Вчера, 15:09

0

В Грузии продолжают показывать, как они «любят» россиян. Российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grandeа,...

Подробнее
Вписались не туда: Китай окатил Европу холодным душем

Вписались не туда: Китай окатил Европу холодным душем

Сегодня, 10:29

0

Европа оказалась втянутой в «войну чипов», которая развернулась между Вашингтоном и Пекином. Известно, что Китай...

Подробнее
Венгерский министр считает, что условия для переговоров по Украине будут ухудшаться

Венгерский министр считает, что условия для переговоров по Украине будут ухудшаться

Вчера, 22:54

0

Сийярто призывает к активизации мирных переговоров в Украине. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров