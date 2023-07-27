Китай обогнал РФ и стал главным торговым партнером Казахстана

Китай стал главным торговым партнером Казахстана, потеснив Россию.

Об этом сообщает «inbusiness.kz», отмечая, что к июню 2023 года доля КНР во внешнеторговых операциях республики достигла 19,2%. Объемы торговли с РФ составили в этот же временной период 18,8%.

Статистика показала рост объемов торговли Казахстана с КНР на 21,6% с января по май текущего года. В денежном выражении объемы торговли достигли 10,7 млрд долларов. Годом ранее в аналогичный период торговый оборот между странами составил 8,8 млрд долларов.

Как отмечают эксперты, несмотря на падение объемов торгового оборота, Казахстан остается важным каналом поставок в Россию подсанкционных микросхем. Россия закупает через Казахстан те товары, поставки которых в РФ запрещены санкциями, введенными из-за «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»