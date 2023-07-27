Эксперты РФ объяснили, почему цены на гречку и алкоголь продолжают расти

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
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В России и далее продолжают расти цены на продукты и какой может быть инфляция к концу года, объяснили эксперты.
Из-за того что РФ вышла из зерновой сделки, стоит ожидать роста цен на зерновые, передает «MSK1.RU». Экономист Николай Кульбака отмечает, что в РФ нынешним летом дефляции не было, хотя овощи и фрукты нового сезона уже на прилавках. И это он назвал тревожным фактом.
«В июне-июле произошла еще одна волна девальвации рубля. Рубль сильно просел, и хотя началось обратное повышение, это тревожный знак», — сказал он.
Существенно выросли в цене ввозимые товары. Подорожала даже гречка, и эксперт полагает, что эта крупа будет дорожать. Урожайность гречки в этом году хуже, как и по другим зерновым. И это тоже сказывается на цене.
Аналогичная ситуация и с алкоголем. Сырье, необходимое для его производства, дорожает, а импортную продукцию в РФ мало того, что завозить дорого, но из некоторых стран РФ вообще теперь не можно ввозить алкоголь.
Улучшиться ситуация может только если рубль укрепится, а цены на нефть существенно вырастут и РФ сможет продавать ее в прежних объемах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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