Вписались не туда: Китай окатил Европу холодным душем

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Европа оказалась втянутой в «войну чипов», которая развернулась между Вашингтоном и Пекином. Известно, что Китай запретил экспорт редкоземельных металлов, ключевых для микросхем. Таким образом, КНР окатила Европу холодным душем. Теперь ЕС требует наладить собственное производство. Однако, для этого требуются огромные инвестиции, господдержка и сырье.
В Брюсселе началась паника, так как цены на галлий подскочили на треть, а запасы на складах практически исчерпаны. Энергетический кризис привел к тому, что многие металлургические предприятия, в том числе алюминиевые комбинаты, были вынуждены закрыться, что сказалось на состояние сектора.
Европейские компании могут попробовать организовать производство редкоземельных металлов, однако они сталкиваются с необходимостью серьезных капиталовложений и изменений в технологических процессах. Кроме того, есть проблемы с поставками сырья, что затрудняет производственный процесс. Европа может закупать сырье в США, но для этого нужно налаживать логистику, из-за чего может подняться стоимость сырьевых материалов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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