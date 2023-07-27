Советник мэра Айык: отказ от системы «все включено» в Турции маловероятен

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Турция вряд ли откажется полностью от системы «все включено» (all-inclusive), заявил советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айык.
В беседе с РИА «Новости» он отметил, что не исключает введения различных вариаций с элементами этой системы, поскольку изменились требования туристов и повысились цены.
«У нас разные клиенты с разными требованиями – есть те, кто нуждается в all-inclusive, те, кому достаточно пансиона или вообще отеля без завтрака. Поэтому и имеются различные варианты размещения. «Все включено» в Турции полностью отменять никто не станет», — рассказал Айык.
При этом в Турции все чаще от бизнеса звучат призывы отменить систему «все включено», так как туристы, покупая путевки по этой системе, почти не покидают отели и это не приносит прибыли продавцам и ремесленникам.
Айык полагает, что будет какой-то «базовый» вариант all-inclusive, и к нему будут предлагаться дополнительные опции, за которые придется платить отдельно. Например, могут исключить вообще бесплатное спиртное из all-inclusive, и за покупку алкоголя придется платить отдельно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
У двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая, к тому же, является еще и майором...Подробнее
Далеко не все жители Шебекино получат компенсацию за уничтоженное имущество, о чем уже сообщили власти. Губернатор...Подробнее
Мобилизованный житель Свердловской области не получал зарплату с прошлого сентября. Об этом сообщает издание...Подробнее
ВСУ ежемесячно теряют в боях с ВС РФ от 1 000 до 10 000 своих беспилотников. Об этом говорится в статье «The Washington...Подробнее
В Грузии продолжают показывать, как они «любят» россиян. Российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grandeа,...Подробнее