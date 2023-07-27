Советник мэра Айык: отказ от системы «все включено» в Турции маловероятен

Сегодня, 08:39

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Советник мэра Айык: отказ от системы «все включено» в Турции маловероятен
Фото из открытых источников

Турция вряд ли откажется полностью от системы «все включено» (all-inclusive), заявил советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айык.

В беседе с РИА «Новости» он отметил, что не исключает введения различных вариаций с элементами этой системы, поскольку изменились требования туристов и повысились цены.

«У нас разные клиенты с разными требованиями – есть те, кто нуждается в all-inclusive, те, кому достаточно пансиона или вообще отеля без завтрака. Поэтому и имеются различные варианты размещения. «Все включено» в Турции полностью отменять никто не станет», — рассказал Айык.

При этом в Турции все чаще от бизнеса звучат призывы отменить систему «все включено», так как туристы, покупая путевки по этой системе, почти не покидают отели и это не приносит прибыли продавцам и ремесленникам.

Айык полагает, что будет какой-то «базовый» вариант all-inclusive, и к нему будут предлагаться дополнительные опции, за которые придется платить отдельно. Например, могут исключить вообще бесплатное спиртное из all-inclusive, и за покупку алкоголя придется платить отдельно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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