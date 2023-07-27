Юрист РФ Виноградов: в пенсии могут отказать при нехватке накоплений или стажа

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
О том, в каких случаях пенсию государство платить не будет, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
В беседе с агентством «Прайм» он сообщил, что не все смогут получить пенсию по достижению пенсионного возраста.
По его словам, пенсия не будет начислена, если у человека недостаточно стажа, или индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициентов). Социальный фонд РФ гражданам, если у них нет стажа или определенного количества накопленных баллов, может отказать в начислении пенсии.
Виноградов объяснил, что для того, чтобы пенсия была начислена, необходимо иметь стаж работы минимум 14 лет и 25,8 пенсионных балла. Если условия не соблюдены, можно продолжить работать до накопления нужного стажа, а также докупить баллы.
«Уплата годового минимума страховых пенсионных взносов прибавляет год к страховому стажу. При этом докупить можно только половину страхового стажа», — рассказал Виноградов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
У двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая, к тому же, является еще и майором...Подробнее
Далеко не все жители Шебекино получат компенсацию за уничтоженное имущество, о чем уже сообщили власти. Губернатор...Подробнее
Мобилизованный житель Свердловской области не получал зарплату с прошлого сентября. Об этом сообщает издание...Подробнее
ВСУ ежемесячно теряют в боях с ВС РФ от 1 000 до 10 000 своих беспилотников. Об этом говорится в статье «The Washington...Подробнее
В Грузии продолжают показывать, как они «любят» россиян. Российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grandeа,...Подробнее