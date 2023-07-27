Юрист РФ Виноградов: в пенсии могут отказать при нехватке накоплений или стажа

О том, в каких случаях пенсию государство платить не будет, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

В беседе с агентством «Прайм» он сообщил, что не все смогут получить пенсию по достижению пенсионного возраста.

По его словам, пенсия не будет начислена, если у человека недостаточно стажа, или индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициентов). Социальный фонд РФ гражданам, если у них нет стажа или определенного количества накопленных баллов, может отказать в начислении пенсии.

Виноградов объяснил, что для того, чтобы пенсия была начислена, необходимо иметь стаж работы минимум 14 лет и 25,8 пенсионных балла. Если условия не соблюдены, можно продолжить работать до накопления нужного стажа, а также докупить баллы.

«Уплата годового минимума страховых пенсионных взносов прибавляет год к страховому стажу. При этом докупить можно только половину страхового стажа», — рассказал Виноградов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»