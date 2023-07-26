«Shopper’s»: в РФ вдвое подорожал имбирь из-за неурожая в Китае

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В России поднялись цены на имбирь из-за того, что в этом году плохой урожай его в Китае.
Также эксперты связывают подорожание имбиря с ростом курса доллара. Об этом сообщает «Shopper’s».
Эти факторы повлияли на то, что выросли оптовые цены на имбирь, и, как следствие, поднимается его розничная стоимость. В магазинах уже меняются ценники на него.
По словам трейдеров, на цену влияет и то, что российские компании начали закупать имбирь у поставщиков из Бразилии и Перу. Но там качество продукции ниже, поэтому имбирь приходится дополнительно перебирать. А это тоже влияет на его цену.
Также эксперты говорят о том, что на цену влияет сезонность и сейчас период, когда традиционно имбирь дорожает, поскольку поступает продукция с нового урожая.
Исходя из той информации, которую удалось получить от ритейлеров, сейчас оптовая цена составляет 400–450 рублей за 1 кг, хотя еще недавно имбирь продавали оптом по цене 220-250 рублям за 1 кг. При этом в некоторых компаниях говорят о том, что розничная цена может достигать 900 рублей за килограмм.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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