Туроператоры рассказали, откуда в РФ поедут иностранцы после введения электронных виз

В России с 1 августа начнет работать система электронных виз для иностранных туристов, передает RTN.

Директор компании «Тари-Тур» Марина Левченко полагает, что после этого увеличится турпоток в РФ из стран Юго-Восточной Азии.

«Рассчитываем на рост интереса со стороны арабских туристов. Есть большой отложенный спрос в Индии. Мы приняли индийского туриста, который давно мечтал приехать в Россию, он посмотрел Москву, побывал на Камчатке», - утверждает Левченко.

По ее словам, ждут упрощения выдачи виз в РФ туристы из Турции

Напомним, с 1 августа в РФ электронные визы смогут оформить граждане стран Европы, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура. Также такую возможность вскоре предоставит РФ и гражданам Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы. Электронная виза будет оформляться максимум за 6 дней с момента подачи заявления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»