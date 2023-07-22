Туроператоры рассказали, откуда в РФ поедут иностранцы после введения электронных виз

В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам
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В России с 1 августа начнет работать система электронных виз для иностранных туристов, передает RTN.
Директор компании «Тари-Тур» Марина Левченко полагает, что после этого увеличится турпоток в РФ из стран Юго-Восточной Азии.
«Рассчитываем на рост интереса со стороны арабских туристов. Есть большой отложенный спрос в Индии. Мы приняли индийского туриста, который давно мечтал приехать в Россию, он посмотрел Москву, побывал на Камчатке», - утверждает Левченко.
По ее словам, ждут упрощения выдачи виз в РФ туристы из Турции
Напомним, с 1 августа в РФ электронные визы смогут оформить граждане стран Европы, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура. Также такую возможность вскоре предоставит РФ и гражданам Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы. Электронная виза будет оформляться максимум за 6 дней с момента подачи заявления.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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