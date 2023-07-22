Дайнеко напомнила о возможности докупить стаж для пенсии по старости

Сегодня, 11:34

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Дайнеко напомнила о возможности докупить стаж для пенсии по старости
Фото из открытых источников

В случае, если не хватает пенсионных баллов, то их можно «докупить» рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Она объяснила, что минимальный стаж или определенное количество баллов необходимы для назначения пенсии. Если не хватает стажа, можно доработать, либо «купить» их. Но купить можно только обычный страховой стаж, а не «специальный», передает «URA.RU».

«Случается, что пенсию по старости не назначают из-за недостатка пенсионных баллов или стажа. Решить эту проблему можно двумя способами: доработать… или самостоятельно перечислить добровольные страховые взносы. Нужно учитывать, что таким образом приобрести можно только недостающий обычный страховой стаж», — рассказала Дайнеко.

Учитывать стоит и то, что внести взносы возможно только за один год, а оплатить предыдущие годы нельзя. При этом вносить взносы можно и за другого человека, а не только за себя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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