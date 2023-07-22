Экономист Змиев посоветовал россиянам брать наличную валюту в заграничные поездки

Вчера, 19:44

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Экономист Змиев посоветовал россиянам брать наличную валюту в заграничные поездки
Фото из открытых источников

Из-за антироссийских санкций оказавшиеся за границей россияне могут остаться без денег. Известно, что с 21 июля банковские карты банков «Тинькофф» и «Солидарность» в рамках платежной китайской системы UnionPay, ставшей для россиян альтернативой ушедших из страны Visa и Mastercard, перестали работать за пределами России. Поэтому россиянам стоит взять с собой в поездку наличные деньги.

Экономист Евгений Змиев упомянул, что без декларации из России можно вывозить до 10 000 долларов на каждого туриста. Если заработки официальные, то с декларацией вывозить можно гораздо больше. 

Эксперт также отметил, что новые санкции больнее всего ударили по туристам, которые находятся за границей. Экономист считает, что в этой ситуации единственным выходом является вывоз валюты в заграничные поездки. 

Новые санкции, введенные США, стали для большинства российских граждан неожиданностью. Многие лишились возможности рассчитываться картой, что удобно, доступно и безопасно. 

Змиев предположил, что Запад продолжит ограничивать возможности россиян в этом плане, к чему стоит подготовиться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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