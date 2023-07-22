«Travelata»: бронирования туров ОАЭ летом выросли в 4 раза, при этом средний чек – нет

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С начала года вырос спрос на туры в ОАЭ, и интерес российских туристов к этой стране растет.
Об этом рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров «Travelata.ru» Олег Козырев, передает РИА «Новости». Он отметил, что в сравнении с прошлым летом турпоток в ОАЭ из РФ вырос в 4 раза, тогда как средний чек остался прежним.
«Единственным направлением из топ-5 этого года, где не вырос средний чек, стали ОАЭ. Неудивительно, что этим летом они показали четырехкратный рост бронирований», — рассказал Козырев.
ОАЭ выбирают 11% туристов из РФ, которые отправляются за рубеж. Самой любимой страной среди туристов из РФ остается Турция. Это направление выбирают 53% клиентов «Travelata.ru». Нынешним летом средний чек на отдых в Турции составляет 166 тыс. рублей.
А самым дорогим в топ-5 по популярности среди российских туристов остается Таиланд.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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