Урезали сразу на 10%: как изменится размер социальных пособий и льгот в РФ

Стало известно, уменьшатся ли в России размеры льгот и соцпособий. Об этом сообщает издание Infinica.

Не так давно Министерство финансов РФ заявило о том, что бюджет необходимо сократить на 10%. Такое нелегкое решение было спровоцировано различными экономическими проблемами и обстоятельствами, которые вынужденно привели к стратегической переоценке приоритетов расходов. По словам министра финансов Антона Силуанова, подобное нововведение не может не затронуть все министерства и ведомства.

В то же время, секвестр бюджета не должен затронуть наиболее важные программы социального обеспечения, в том числе и пенсии, надбавки, льготы и остальные соцвыплаты. Министр подчеркнул, что все они останутся в силе. Более того, по словам Силуанова, эти статьи расходов не будут уменьшены и будут выплачиваться адресатам в полном объеме.

Глава Минфина напомнил, что министерства и ведомства могут автономно определять свои приоритетные расходы на ежегодной основе, что позволяет либо вовсе исключать те или иные расходы, либо отложить их на более поздний срок, либо добавить новые статьи расходов. Бюджет при этом динамично перераспределяется в соответствии с наиболее насущными национальными целями в любой момент времени.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»