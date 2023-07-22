Япония вводит новые санкции: к покупке праворульных автомобилей стоит подходить взвешенно

Правительство Японии в ближайшее время примет новый пакет антироссийских санкций, на что указывает активная подготовка. Новые ограничения предусматривают запрет на экспорт в Россию гибридных авто и электромобилей, а также бензиновых и дизельных машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Ожидается, что ограничительные меры будут одобрены на заседании Кабинета министров Японии, которое состоится на следующей неделе.

Россия найдет способ обойти санкции, импортируя автомобили через третьи страны, где ограничения не действуют, считает один из японских обозревателей. К таким странам относится Южная Корея, где уже были случаи экспорта автомобилей из Японии в Россию, Казахстан и Китай.

Но едва ли эти страны будут участвовать в схемах по обходу санкций, так как они не рискнут навлечь на себя критику со стороны мирового сообщества. Местная таможня уже знает о подобных рисках, а значит экспорт подсанкционных автомобилей через Китай она возьмет под особый контроль.

Предположительно, ограничения будут одобрены в конце июля, что связано с предстоящим саммитом Японии, Южной Кореи и США, запланированным на 18 августа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»