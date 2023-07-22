Нефть по $100: эксперты оценили последствия для РФ

22-07-2023, 16:39

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Нефть по $100: эксперты оценили последствия для РФ
Фото из открытых источников

Специалисты спрогнозировали будущее российской нефти. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Первая половина 2023 года показала, то цены на нефть остаются стабильными, хотя и дается эта тенденция рынку с большими усилиями. То, что котировки Brent сохраняются в коридоре 75-85 долларов за баррель, во многом заслуга крупнейших  производителей сырья - России, Саудовской Аравии и ряда других участников ОПЕК+. Они за счет ограничения экспорта уравновешивают спрос и предложение энергоресурсов на рынке.

Однако эксперты прогнозируют рынку нефти на второе полугодие непредсказуемые сюрпризы. Они могут оказаться как положительными, так и отрицательными. Так, стоимость «черного золота» может обвалиться до 40-60 долларов за баррель из-за резкого падения спроса на нее на мировом рынке. Но не исключено, что будет и обратный эффект — стоимость нефти взлетит до 100 долларов за баррель. Но это может случиться лишь при условии, когда в Ливии и Нигерии ее добыча сократится, в то время как Китаю и Индии нужно будет нефти больше существующих сейчас закупок.

Тем временем в США намерены увеличить импорт, чтобы пополнить свои стратегические запасы.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ставит под сомнение развитие обоих вариантов, поскольку ни крупного мирового кризиса, ни серьезного дефицита углеводородов не ожидается. Хотя не исключает, что «предпосылки для повышения цен до $90-95 вполне осязаемы».

Раскритиковал «прогнозы по росту нефти выше 100 долларов, так и по падению до 40 долларов» и директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. Он уверен, что регулятор рынка в лице ОПЕК+ предпримет необходимые меры и внешние обстоятельства не будут сильно влиять на рыночную цену нефти. А кроме того, будет снижена ее волатильность, чтобы у конкурентов не осталось возможности наращивать добычу.

«Нефть с учетом инфляции в любом случае пока имеет тенденцию к снижению своей стоимости в реальном выражении», — уверен эксперт.

По мнению аналитика Финансовой академии Capital Skills Марка Гойхмана, в скором будущем наступит дефицит нефти и цены на нее будут расти.

«… И стоит готовиться к тому, что 2024 год будет полностью дефицитным. Сначала недостаток сырья будет небольшим — 20 тыс. «бочек» ежедневно. В дальнейшем мировая экономика, скорее всего, преодолеет негатив и перейдет к росту. Тогда нефтяные котировки устремятся к показателю в $100. Правда, в ближайшие месяцы столь резкого скачка цен ждать не стоит — марка Brent будет оцениваться в $85, а Urals кол****ься в районе $63-65 за баррель», — отметил Гойхман.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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