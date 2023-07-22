Китайский чат-бот ERNIE Bot, основанный на платформе глубинного обучения и обладающий возможностями получать знания из данных большого объема, рассказал о перспективах и вызовах, которые ожидают российскую экономику.

Искусственный интеллект от компании Baidu отмечает, что антироссийские санкции могут затруднить увеличение инвестиций в Россию. В числе трудностей, с которыми столкнется российская экономика, находится обесценивание рубля. Недиверсифицированная структура, основанная преимущественно на нефти и газе, также станет вызовом для экономики РФ. То есть российская экономика сталкивается с проблемой структуры, зависящей от природных ресурсов.

Чат-бот ERNIE Bot отмечает, что несмотря на сложности в сфере внешних инвестиций, рост государственных и частных вложений может способствовать экономическому росту. Наделенный искусственным интеллектом китайский бот упомянул потенциальную экономическую выгоду, которую Россия может получить от своего демографического разнообразия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»