Reuters: Компания Norsk Hydro потребовала от LME остановить торговлю и хранение российского алюминия

Норвежская компания Norsk Hydro, специализирующаяся на производстве алюминия, попросила Лондонскую биржу металлов (LME) пересмотреть решение о возможности торговли и хранения алюминия из России. Norsk Hydro интересуется, имели ли место консультации LME с Британским управлением по финансовому регулированию (FCA) в том, что касается рисков, связанных с наличием металла российского производства на складах, торговли им через биржу.

Доля российского алюминия в складах составляет 80%. В мае она составляла 68 %, а в октябре прошлого года – 18 %. Беря во внимание тот факт, что на этот металл из России идет существенная скидка, его хранение может угрожать базовому статусу контрактов LME на металл.

Главный финансовый директор Norsk Hydro Пол Килдемо считает, что преобладание российского алюминия на LME грозит установленной на бирже эталонной цене. Избыток российского металла окажет существенное влияние на стоимость.

При этом LME ответила норвежской компании, заявив, что санкций, запрещающих торговлю российским алюминием, нет. Помимо этого, было принято решение не вводить запрет на торговлю российским алюминием.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»