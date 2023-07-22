Чернышов после закупок в магазинах заявил о массовой шринкфляции в РФ

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов рассказал, что он заметил шринкфляцию в России.

По его словам, проявляется она в том, что цены на продукты питания не растут, но в реальности упаковки становятся меньше, передает РИА «Новости».

«С 1 по 18 июля проведены массовые анонимные рейды по популярным сетевым универсамам Москвы. Работа проведена по поручению Бориса Чернышова, в результате которой шринкфляция была зафиксирована в 122 торговых точках», – отметили в пресс-службе политика.

Его команда провела исследование и оказалось, что молочная продукция сейчас в основном представлена в упаковках объемом 925-950 миллилитров, при этом тара изготовлена таким образом, что ее визуально не отличить от «честного литра».

Аналогичная ситуация и с крупами. Их продают в упаковках по 450 и 900 граммов вместо 500 граммов и 1 кг в 97% случаев. Вес и объем товара указан мелким шрифтом по сравнению с ценой.

«Любой россиянин, войдя в магазин, может прислать сотню фото- и видеоподтверждений шринкфляции», – подчеркнул Чернышов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»