В Европе обнаружили «внезапную» пропажу: поздно спохватились

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Энергетический кризис, ставший проблемой для ЕС, привел к закрытию многих алюминиевых заводов и потере половины их производственных мощностей. Россия, которая была основным поставщиком алюминия, больше не может удовлетворять потребности Европы.
В связи с этим Европейский союз включил этот металл в список критически важных ресурсов. Восстановить производство алюминия оказалось непросто, так как для этого требуется доступная электроэнергия. Для выплавки алюминия требуется в 40 раз больше энергии, чем для плавки меди, — около 15 мегаватт-часов на тонну.
Из-за разрыва с Россией у ЕС возникли большие проблемы. За первые четыре месяца текущего года поставки необработанного алюминия из России в Европу сократились на 32% по сравнению с минувшим годом. Рост спроса на первичный алюминий в ЕС, который проводит энергетическую трансформацию, стал решающим фактором.
Сложившуюся ситуацию в «European Aluminium» назвали экзистенциальным кризисом. Известно, что уже закрылись заводы «Alcoa» в Испании, «Aldel» в Нидерландах, «ALRO Slatina» в Румынии, «Podgorica PKA» в Черногории. Французское предприятие «Aluminium Dunkerque» сократило выпуск на 15%, а крупнейший в Европе завод «Slovalco» — на 60%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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