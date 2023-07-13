Акция закончилась: РФ приняла неожиданное решение

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Россия решила отказаться от предоставления скидок странам Азии на свою нефть.
После того как Запад начал отказываться от российской нефти, и установил потолок цен на нее, РФ начала искать возможности сбывать нефть в других странах, чтобы не потерять свои доходы, пишет РИА «Новости».
В итоге рынок Азии стал для РФ ключевым, а Индия и Китай покупали до 80% нефтяного российского экспорта. И РФ предоставляла нефть им по большой скидке, чтобы сохранить объемы продаж.
Как стало известно, Москва сократила в 7 раз дисконт для Нью-Дели. Российские эксперты уверены, что Индия будет вынуждена покупать российскую нефть даже по высоким ценам. А если его не купят в Индии, то РФ сможет продать нефть Китаю. Насколько эти прогнозы оправдаются, будет понятно в ближайшее время. Но если ожидания не станут реальностью, то поток денег в российский бюджет существенно сократится.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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