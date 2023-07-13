РИА Новости: банки начали забирать золото из западных хранилищ на фоне санкций против России

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После того, как все золотовалютные резервы Российской Федерации были блокированы Западом, большинство государств земного шара — 68% — предпочитают хранить драгоценные металлы исключительно на своей территории.
Специалисты крупной инвестиционной компании Invesco, расположенной в Соединенных Штатах Америки, накануне провели собственное исследование. Сотрудники учреждения выяснили, что многочисленные руководители мировых центральных банков в один голос заявляют о том, что такой чрезвычайно важный актив весьма опасно держать за пределами своей страны. Подобное мнение сложилось у банкиров мировых государств именно на фоне драконовских мер Запада против России.
Представители американской компании Invesco провели опрос среди 85 суверенных фондов и 57 центральных банков. Почти 70% из них констатировали, что в настоящий момент работают над репатриацией золота. Правда, какие именно страны сейчас проводят репатриацию драгоценных металлов, на официальном уровне не сообщается.
«Мы хранили драгметалл в Лондоне, но сейчас в целях безопасности вернули домой», — пояснил представителям СМИ высокопоставленный сотрудник одного из ЦБ.
Об этом сегодня сообщили корреспонденты новостного сетевого издания РИА «Новости».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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