РИА Новости: банки начали забирать золото из западных хранилищ на фоне санкций против России

Сегодня, 12:14

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РИА Новости: банки начали забирать золото из западных хранилищ на фоне санкций против России
Фото из открытых источников

После того, как все золотовалютные резервы Российской Федерации были блокированы Западом, большинство государств земного шара — 68% — предпочитают хранить драгоценные металлы исключительно на своей территории.

Специалисты крупной инвестиционной компании Invesco, расположенной в Соединенных Штатах Америки, накануне провели собственное исследование. Сотрудники учреждения выяснили, что многочисленные руководители мировых центральных банков в один голос заявляют о том, что такой чрезвычайно важный актив весьма опасно держать за пределами своей страны. Подобное мнение сложилось у банкиров мировых государств именно на фоне драконовских мер Запада против России.

Представители американской компании Invesco провели опрос среди 85 суверенных фондов и 57 центральных банков. Почти 70% из них констатировали, что в настоящий момент работают над репатриацией золота. Правда, какие именно страны сейчас проводят репатриацию драгоценных металлов, на официальном уровне не сообщается.

«Мы хранили драгметалл в Лондоне, но сейчас в целях безопасности вернули домой», — пояснил представителям СМИ высокопоставленный сотрудник одного из ЦБ.

Об этом сегодня сообщили корреспонденты новостного сетевого издания РИА «Новости».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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