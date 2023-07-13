Нам электричество пахать и сеять будет: почему падают цены на литий

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В 2022 году цены на электричество выросли на международном рынке. Но сейчас идет постепенное снижение.
Во многом на динамику цен повлияла ситуация с литием. Литий является основным элементом ионных батарей электромобилей, плюс, это ключевое сырье в переходе к углеродно-нейтральной экономике.
Если в 2021 и 2022 году шел скачек спроса на литий, то сейчас он на стабильном уровне. И это объясняется, в том числе снижением спроса на электромобили. В 2023 году даже Китай, который является лидером по продаже электромобилей, отмечает снижение спроса на электромобили.
Евросоюз же не отказывается от своих планов по переходу на зеленую энергетику. Но в ЕС ищут варианты избежать зависимости от стран, которые поставляют литий. В частности, в числе таких стран и Китай.
По словам вице-президента ЕС по межинституциональным отношениям и прогнозированию Мароша Шефчовича, к 2030 году Евросоюзу будет нужно в 18 раз больше лития.
Проблема еще и в том, что, помимо сети точек зарядки, ЕС придется создавать множество заводов по производству аккумуляторов. Поэтому сложно сказать, будет ли ЕС и далее делать акцент на литиевых аккумуляторах, либо внедрит иные технологии, чтобы не создавать еще одну цепочку зависимости от Китая.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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