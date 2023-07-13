Экономист Михаил Беляев посоветовал россиянам сейчас хранить сбережения в валюте и золоте

Сегодня, 09:04

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Экономист Михаил Беляев посоветовал россиянам сейчас хранить сбережения в валюте и золоте
Фото из открытых источников

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал о том, как лучше хранить сбережения.

В беседе с изданием «Лента.ру» он отметил, что сейчас благоприятный период для того, чтобы накопления переводить в валюту и золото.

«Если в прошлом году мы давали рекомендации, что в валюте деньги хранить ни в коем случае нельзя, то в этом году ситуация изменилась коренным образом. Сегодня можно дать прогноз на год, по которому соотношение рубля и доллара останется примерно в тех же самых параметрах, что сейчас», — сказал Беляев.

Он отметил, что, покупая валюту, можно защититься от инфляции, хотя это и не даст возможности много заработать.

Золото тоже остается одним из самых надежных способов сохранить накопления. Счет в золоте можно открыть в банке, и все средства, которые на него попадают, пересчитываются в граммы металла.

Беляев рекомендовал открывать счета в банках, отметив, что хотя доходность сейчас их невысока, но это способ снизить риски потерь. А, к примеру, заработать можно на инвестициях в фондовый рынок, но там и вероятность потерять накопления достаточно высокая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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