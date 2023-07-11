Турагент назвал причины роста цен на отдых в Турции

Турция остается самым популярным зарубежным направлением у российских туристов
Несмотря на рост цен, Турция остается самым популярным зарубежным направлением для российских туристов. Спрос на туры в...Подробнее
Более 70% россиян, планирующих заграничный отдых, выбирают Турцию. В нынешнем году произошел рост стоимости туров в эту страну. Об этом сообщил владелец международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко.
По его словам, главной причиной тому является высокая инфляция в стране. В последнее время турецкая лира значительно просела. Затраты турецких отелей на оплату товаров и услуг резко выросли. С целью сохранения высокого уровня обслуживания отельеры вынуждены поднимать цены за проживание и питание. Со стоимостью авиабилетов вырисовывается похожая картина. Из-за западных санкций изменились воздушные коридоры и продолжительность полетов увеличилась на 1-1,5 часа. Все эти факторы спровоцировали увеличение стоимости туров на 40-50%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Несмотря на рост цен, Турция остается самым популярным зарубежным направлением для российских туристов. Спрос на туры в...Подробнее
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