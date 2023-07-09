В Турции найден целый пласт туристов РФ, которых переманивает Таиланд

Названы самые дешевые курорты этим летом
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Таиланд может переманить туристов, которые едут из РФ в Турцию.
Это так называемые «медицинские» туристы, сообщает «Турпром». «Медицинские» туристы ездят в Турцию для того, чтобы делать там пластические операции. Эти услуги в Турции оказываются по более доступным ценам, чем в РФ, ждать очереди на операцию не так долго, а качество услуг достаточно высокое.
Сейчас уже 90% россиян, отправившихся в Таиланд для медицинских целей, едут на пластику.
«Количество российских туристов, принятых бангкокским госпиталем Паттайя, увеличилось в 6 раз за последние 2,5 месяца по сравнению с тем же периодом предыдущего года», - отмечает Турпром.
Как отмечают российские туристки, которые выбирают Таиланд, чтобы сделать там пластику, цены там даже дешевле Турции, где услуги пластических хирургов растут сейчас в цене чуть ли не каждый день.
Но пока все же стоимость пластических операций в Турции и Таиланде приблизительно одинаковая и начинаются от 75000 рублей. Если в Таиланде цены опустятся, либо в Турции будет новый скачек цен, то можно ожидать увеличения потока российских «медицинских» туристов в Таиланд.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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