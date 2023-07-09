Гримасы рынка: почему отдых в Турции стал дороже, чем на Мальдивах в 2023

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После падения рубля отдых в Турции еще больше подорожал и сейчас стоимость тура в эту страну даже дороже отдыха на Мальдивах.
Турецкие журналисты на страницах «Ekonomigazetesi» прокомментировали рост цен на отдых в Турции, пишет издание «Новые Известия». Они отмечают, что в Турции в сравнении с допандемийными временами цены на отдых поднялись почти на 90%. И в ответ на такой рост ожидается снижение турпотока из РФ в эту страну.
Сейчас на Мальдивы можно улететь на 6 ночей за 188 тыс. рублей, тогда как в Турции за отдых такого же уровня и на этот же период придется заплатить уже 320 тыс. рублей.
В тоже время, как отметил директор сети «Вита трэвел» Алексей Ципордей, неправильно сравнивать «в лоб» отдых в Турции и на Мальдивах.
«Ну и всегда дьявол в деталях, нужно хорошо посмотреть, что с чем сравнивают. Три звезды на Мальдивах могут быть и в обычное время дешевле пяти звезд в Турции. Но уровень услуг не сопоставимый. Просто физически при прочих равных Мальдивы не могут быть дешевле, потому что перелет дальше и дороже», — заявил Ципордей.
Он отметил, что цены на отдых в Турции начнут падать, поскольку вряд ли будет много желающих платить дорого за сравнительно скромные условия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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