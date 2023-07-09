Из-под земли достал: Китай преподал урок США и Европе

Китай продолжает наращивать влияние в мире и использует для этого экономические рычаги.

РИА «Новости» отмечает, что Пекин сделал еще один шаг в «войне чипов», ограничив экспорт редкоземельных металлов для полупроводников. Это стало ответом США и ЕС на их действия на рынке микросхем.

Так, США запретили технокомпаниям с госсредствами вкладывать в Китай, а также сократили поставки для этой области. Нидерланды ввели экспортный контроль на оборудование для изготовления современных чипов.

Китай в ответ на это уже запретил продажу внутри страны полупроводников американской Micron. А теперь будет сокращать поставки галлия и германия.

Стоит отметить, что в КНР добывают 94% от мирового объема галлия, и 75% германия. Поэтому действия КНР серьезно ударят по США и Европе. Но в тоже время КНР потеряет часть глобального рынка. В тоже время есть вероятность того, что Пекин сможет заработать на скачке цен, так как заменить китайские поставки никто не сможет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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