«Зарплата.ру»: 53 процента работающих россиян назвали себя трудоголиками

53% работающих россиян считают себя трудоголиками. Об том сообщает «Лента.ру», ссылаясь на данные опроса, который провели СК «Росгосстрах» и Исследовательский центр «Зарплаты.ру».

Исходя из данных этого опроса, 39% респондентов считают такое качество положительным, а вот для 14% — это отрицательное качество. В лидерах самых зацикленных на работе сотрудники сферы медицины и фармации (80%), энергетики и добычи сырья (67%), а также маркетинга и PR (60%).

Более 40 часов в неделю работают 57% опрошенных, и 94% на связи с работодателем в нерабочие часы.

29% заявили, что даже отказываются от других дел ради работы. 27% жертвуют общением с друзьями и семьей, забывают о развлечениях и отдыхе по 27 процентов работников. 20% отказываются от визитов к врачу, а 19% не приходят на семейные праздники и мероприятия, только, чтобы поработать.

63% трудоголиков отмечают, что родные признают важность их работы и поэтому высокая занятость не создает проблемы в семье. Только 5% признают, что ссорятся из-за занятости на работе с близкими, и примерно у 33% время от времени случаются из-за работы конфликты в семье.

Данный опрос прошел 2023 года, в нем приняли участие 2400 человек старше 25 лет из всех регионов РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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