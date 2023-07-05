Финансовый аналитик РФ Андриевская заявила о риске пересмотра пенсионного возраста

В России снова могут увеличить пенсионный возраст, полагает финансовый аналитик Ирина Андриевская.

Она отметила, что главными факторами повышения пенсионного возраста являются сокращение рождаемости и старение населения, пишет «URA.RU». И это может вынудить власти снова повысить возраст выхода на пенсию.

«К повышению пенсионного возраста приводят два глобальных демографических события. Старение населения из-за увеличения среднего возраста жизни на фоне сокращения рождаемости. По прогнозам ООН, к 2050 году доля пенсионеров в мире вырастет до 22%, а соотношение работающих и пенсионеров составит один к одному. Эта проблема актуальна и для России», — сообщила Андриевская.

Аналитики прогнозируют, что к 2050 году 37,2% населения в РФ будут составлять лица старше 60 лет. В 2020 году лиц этой возрастной группы было 18,8% от общего числа населения РФ. При этом по шкале демографического старения ООН общество страны считается старым, если число пожилых граждан превышает 7%, отмечает аналитик.

Чтобы экономика страны функционировала успешно, крайне важно, чтобы работающих было больше, чем пенсионеров. Необходимо, чтобы на 2 пенсионеров приходилось как минимум 3 работающих граждан.

Учитывая прогнозы по увеличению продолжительности жизни в РФ, Андриевская ожидает новый этап повышения возраста выхода на пенсию. И то, что в стране падает рождаемость, лишь повышает вероятность реализации такого сценария.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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