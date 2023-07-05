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В Европе продолжаются экономические проблемы, спровоцированные пандемией коронавируса и «военной спецоперацией» РФ на территории Украины. Об этом пишет РИА «Новости», отмечая, что Германии приходится сейчас уже расходовать свои резервы.
По мнению российских аналитиков, немецкая экономика восстанавливается, но очень медленно. При этом Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) требует, чтобы Германия выплатила долги других стран Европейского Союза (ЕС), в результате чего ФРГ вынуждена использовать свои собственные ресурсы. И это не может не беспокоить участников финансовой системы страны.
Но в сложившейся ситуации Центробанку ФРГ приходится тратить больше, чем он получает прибыли на данный момент.
И на фоне этого западные финансисты уверены, что Германия сдерживает развитие Европы. Для многих донорство ФРГ в ЕС выглядит вполне закономерным, и они ждут от Германии дальнейших уступок в этом вопросе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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