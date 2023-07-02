АТОР: путевки из РФ за границу подорожали из-за резкого падения рубля

Сегодня, 11:29

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АТОР: путевки из РФ за границу подорожали из-за резкого падения рубля
Фото из открытых источников

Туры на отдых за границу подорожали на 30% из-за резкого падения курса рубля. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

С начала текущего года зарубежные туры подорожали на 30%. Если рубль продолжит падать, цены вырастут еще больше. Мурадян отметил, что подорожали существенно туры в такие страны как Египет, Турция и ОАЭ.

«По Таиланду это также вполне возможно ощутить, но там, по крайней мере, цена на перевозку все-таки не до бесконечности будет расти, а вот как раз гостиницы там не очень дорогие», — сообщил Мурадян.

По его словам, очередное падение рубля к доллару и евро вскоре тоже ощутят. На стоимости туров оно отразится во второй половине июля.

Отметил эксперт и то, что сейчас наблюдается тенденция сокращения туров. В итоге турист тратит на отдых столько же, сколько и в предыдущем году, но отдыхает меньше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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