АТОР: путевки из РФ за границу подорожали из-за резкого падения рубля

АТОР: отдых по системе «все включено» в Краснодарском крае стоит от 150 тысяч
Система отдыха «все включено» приобретает все большую и большую популярность у туристов. Поэтому турфирмы предлагают...Подробнее
Туры на отдых за границу подорожали на 30% из-за резкого падения курса рубля. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.
С начала текущего года зарубежные туры подорожали на 30%. Если рубль продолжит падать, цены вырастут еще больше. Мурадян отметил, что подорожали существенно туры в такие страны как Египет, Турция и ОАЭ.
«По Таиланду это также вполне возможно ощутить, но там, по крайней мере, цена на перевозку все-таки не до бесконечности будет расти, а вот как раз гостиницы там не очень дорогие», — сообщил Мурадян.
По его словам, очередное падение рубля к доллару и евро вскоре тоже ощутят. На стоимости туров оно отразится во второй половине июля.
Отметил эксперт и то, что сейчас наблюдается тенденция сокращения туров. В итоге турист тратит на отдых столько же, сколько и в предыдущем году, но отдыхает меньше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Система отдыха «все включено» приобретает все большую и большую популярность у туристов. Поэтому турфирмы предлагают...Подробнее
Отдых в Турции для российских туристов уже не такой безоблачный, как был раньше. Россиянам приходится экономить на...Подробнее
Семья с тремя детьми из Казани отправилась на отдых в Анталью и планировала вернуться домой 28 июня. Однако отцу...Подробнее
Пять беспилотников утром во вторник, 4 июля, атаковали столичный регион России. Подробности оперативно рассказали в...Подробнее
В Колпино находившийся за рулем иномарки "Мазда" мужчина сбил двоих молодых людей. Причем произошло это на переходе....Подробнее
Прорыв трубы на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов в Северной столице привел ко временному изменению...Подробнее
Жители европейских стран включили режим экономии. Так, французов просят не сбавлять температуру летом на кондиционерах...Подробнее
Издание Greek City Times опубликовало объяснение нейросети ChatGPT о том, за что туристы ненавидят греческие курортные...Подробнее
Количество выданных потребительских кредитов в январе-мае текущего года выросло в 2,2 раза в годовом выражении — до...Подробнее
Онколог Иван Карасев в своем Telegram-канале рассказал о признаке рака, который появляется на первых этапах...Подробнее