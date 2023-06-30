Европа просто стала жить хуже без кризиса

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий
24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...Подробнее
Жители европейских стран включили режим экономии. Так, французов просят не сбавлять температуру летом на кондиционерах ниже 26 градусов, министр Великобритании рассказывает согражданам о пользе репы перед другими продуктами, а в многодетных семьях в Испании кормят своих детей макаронами и рисом. Во многих европейских странах продолжают расти цены на продукты и услуги. Европейцы сокращают расходы на электроэнергию и на питание. В Европе действует запрет на световую рекламу в период с 01:00 до 06:00, а также при включенном отоплении не разрешается держать двери открытыми
Чиновники говорят о том, что тотальная экономия является новой нормой. Таким образом, жителям ЕС приходится ограничивать себя в удобствах, к которым они привыкли, и в еде. Безусловно, состоятельные семьи в Европе спокойно оплачивают счета и покупают то, что считают нужным. Но, как показывают результаты проведенного опроса, 81% французов хоть раз отказывали себе в медицинской помощи или покупке каких-либо продуктов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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