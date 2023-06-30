Европа просто стала жить хуже без кризиса

Сегодня, 14:29

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Европа просто стала жить хуже без кризиса
Фото из открытых источников

Жители европейских стран включили режим экономии. Так, французов просят не сбавлять температуру летом на кондиционерах ниже 26 градусов, министр Великобритании рассказывает согражданам о пользе репы перед другими продуктами, а в многодетных семьях в Испании кормят своих детей макаронами и рисом. Во многих европейских странах продолжают расти цены на продукты и услуги. Европейцы сокращают расходы на электроэнергию и на питание. В Европе действует запрет на световую рекламу в период с 01:00 до 06:00, а также при включенном отоплении не разрешается держать двери открытыми

Чиновники говорят о том, что тотальная экономия является новой нормой. Таким образом, жителям ЕС приходится ограничивать себя в удобствах, к которым они привыкли, и в еде. Безусловно, состоятельные семьи в Европе спокойно оплачивают счета и покупают то, что считают нужным. Но, как показывают результаты проведенного опроса, 81% французов хоть раз отказывали себе в медицинской помощи или покупке каких-либо продуктов.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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