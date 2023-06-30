Финансист РФ рассказала, когда нужно готовиться к отдыху

Чтобы накопить на отпуск и не испортить его финансовыми проблемами, необходимо начинать откладывать на путешествие за полгода до отъезда. Об этом рассказала финансовый консультант Татьяна Волкова, пишет «5-tv.ru».

Она отметила, что при небольших доходах можно накопить на отдых в другой стране, если подойти обдуманно к этому.

В первую очередь, хорошо сэкономить на поездке можно лишь начав подготовку к ней заранее. Начать копить на отпуск нужно за полгода. Важно также спланировать все моменты отдыха, проработав вопрос о питании, а также изучив, как дешевле добираться и где можно недорого и интересно развлечься.

«Услуга раннего бронирования, подписки на сайты авиакомпаний для того, чтобы на основании акций купить билеты. Вы можете сэкономить 30 и даже 50% от стоимости билета, которая будет на момент вашего путешествия», — рассказала Волкова.

Важно учитывать все моменты, начиная от питания, заканчивая проездками на экскурсии. Можно изучить вопрос кешбэка, или других вариантов экономии, которые предлагаются туристам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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