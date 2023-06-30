Климатолог Кокорин: В России появились первые климатические мигранты

До 30% населения планеты к концу текущего тысячелетия сменит место жительства из-за климата.

Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал климатолог Алексей Кокорин.

Он отметил, что в лучшем случае климатических мигрантов будет до 10%, но в любом случае будут люди, которым придется менять место жительства из-за климата. Чтобы не допустить худшего сценария, страны должны стремиться к достижению углеродной нейтральности, сказал Кокорин.

По словам эксперта, стоит готовиться к тому, что в ряде регионов будет дефицит питьевой воды. И это помимо того, что температура воздуха будет расти, а климат станет более жестким.

Эксперт добавил, что во многих странах понимают, что эта ситуация довольно опасная. Потому, исходя из Парижского соглашения по климату, США и ЕС сократят выбросы углекислого газа до нуля к 2050 году, Россия и Китай – к 2060 году, а Индия – к 2070 году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700