OneTwoTrip: в первом полугодии 2023 россияне чаще всего летали в Москву и Ереван

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий
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Исследование OneTwoTrip показало, что в первом полугодии 2023 года самыми востребованными направлениями среди российских туристов были Москва и Ереван.
Исходя из данных сервиса, в эти шесть месяцев авиабилеты чаще покупали мужчины, чем женщины, пишет «Газета.ру». Почти 80% россиян путешествовали без детей. Среди путешествующих преобладает возрастная группа от 26 до 40 лет.
Сервис отмечает, что в Москву было приобретено 31,5% от всех билетов за первые 6 месяцев текущего года. Далее следуют Санкт-Петербург с долей 11,9%, и Сочи, куда летали 6,9% туристов. Также на самолете часто путешествовали в Екатеринбург (3,8%), Махачкалу (3,5%), Минеральные Воды (3,4%), Калининград (3,0%), Казань (2,9%), Уфу (2,8%) и Самару (2,5%).
Среди зарубежных направлений, помимо Еревана, популярностью пользуются Стамбул, Минск, Баку, Бишкек, Анталья, Ош, Дубай, Душанбе и Ташкент. За год популярность Минска выросла в два раза, доля Антальи увеличилась на 55,2%, а Дубая — на 25%. А вот популярность Стамбула упала на 20%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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