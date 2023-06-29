Аналитики ЦМАКП назвали четыре причины низкой инфляции в России

Сегодня, 14:19

0

Image 16+
Аналитики ЦМАКП назвали четыре причины низкой инфляции в России
Фото из открытых источников

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) провели исследование, результаты которого указывают на то, что резкое снижение инфляции в России произошло, в том числе из-за прекращения переплаты за бренд. Уход с российского рынка зарубежных брендов привело к тому, что они были заменены отечественными компаниями. Таким образом, россияне перестали переплачивать за дорогие бренды. 

Не последнюю роль сыграло вхождение в рублевое пространство новых регионов, что стало причиной увеличение спроса на российскую валюту. К числу неочевидных факторов снижения инфляции можно отнести ситуацию с дефицитом спроса в российской экономике, связанную с санкциями. Также сказалось возникновение избытка предложения сырьевых ресурсов на внутреннем рынке. 

Как отмечают в Росстате, в апреле было зафиксировано минимальное значение инфляции за последние три года — 2,3% в годовом выражении. В мае индекс потребительских цен ускорился до 2,51%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Недостаток иностранной валюты и эмоции после мятежа в 2023 давят на рубль

Сегодня, 12:24

Экономист РФ Хрусталева: родители первоклассников и пенсионеры могут получить выплаты

Вчера, 08:04

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий

29-06-2023, 18:29

АТОР: Жителей России в 2023 ждут доступные чистые пляжи Турции

27-06-2023, 11:44

Граждане РФ вернулись к отдыху после напряженных выходных

26-06-2023, 15:19

Россияне задолжали рекордную сумму по кредитным картам

23-06-2023, 09:59

Эксперт сообщил, что Китай сильно сократил зависимость от доллара

23-06-2023, 07:14

АТОР: российские туроператоры вновь вернули горящие путевки в Турцию

22-06-2023, 07:44

Страховщики РФ назвали самые опасные для здоровья отдыхающих страны

21-06-2023, 15:19

Петербург стал самым популярным в стране направлением семейного отдыха в июле 2023

19-06-2023, 09:54

Турагент РФ Мельник рассказал туристам России, как не стать жертвой провокаций за рубежом

19-06-2023, 08:29

«ВМ»: Туристы РФ разочарованы отдыхом в Турции в 2023 году

18-06-2023, 10:59

Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»

17-06-2023, 09:49

Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы

16-06-2023, 16:29

«74.ru»: Уроженка Челябинска рассказала о новых реалиях отдыха в Турции в 2023

16-06-2023, 12:24

«Турпром»: Турист РФ поделился способом экономии в Турции на завтраках

10-06-2023, 12:59

«МК»: туроператоры нашли россиянам возможность слетать вдвоём на море за 21 тысячу

9-06-2023, 09:19

Стало известно, что вклады россиян за границей выросли в 3 раза

7-06-2023, 20:14

«МК»: Отдых резко подорожал для россиян, за некоторые услуги придется переплатить

7-06-2023, 10:59

В Египте введут налоги на роскошь и развлечения для туристов

5-06-2023, 17:14

Возможно, Вам будет интересно

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции

Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал в Турции

28-06-2023, 16:19

0

За время недельного пребывания на популярном курорте гражданка Польши по имени Агнешка осталась недовольна отношением к...

Подробнее
«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий

«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий

29-06-2023, 18:29

0

24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте...

Подробнее
Лишенный сана из-за слова «мир» священник взят под юрисдикцию Константинополя

Лишенный сана из-за слова «мир» священник взят под юрисдикцию Константинополя

29-06-2023, 12:29

0

Российский священник Иоанн Коваль, отстраненный ранее из-за слова «мир» в молитве, был восстановлен в сане московского...

Подробнее
Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

Американец сбросил 23 килограмма ради здоровья матери

29-06-2023, 11:49

0

Житель американского города Остинтаун Бен Илич решил пожертвовать печень своей матери и спасти ей жизнь. Для этого ему...

Подробнее
НАФИ: Россияне предпочитают экскурсии и отказываются от активного отдыха

НАФИ: Россияне предпочитают экскурсии и отказываются от активного отдыха

Вчера, 11:09

0

В аналитическом центре НАФИ обратили внимание на то, что последние десять лет россияне стали вдвое больше...

Подробнее
Эксперт Сивков: Группировка предателей в Москве осталась и ждет нового мятежа

Эксперт Сивков: Группировка предателей в Москве осталась и ждет нового мятежа

29-06-2023, 14:49

0

Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что группировка предателей, которая засела в Москве в ожидании военного...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Столтенберг заявил о намеченных переговорах по вопросу вступления Швеции в блок НАТО

Столтенберг заявил о намеченных переговорах по вопросу вступления Швеции в блок НАТО

28-06-2023, 18:54

0

Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что на 6 июля намечена...

Подробнее
Туманность Sh2-284 напоминает улыбающегося кота

Туманность Sh2-284 напоминает улыбающегося кота

28-06-2023, 16:29

0

В ходе изучения детализированных снимков туманности Sh2-284, которая удалена от Земли на расстояние 15 тысяч световых...

Подробнее
MI6: Сбитый ЧВК «Вагнер» самолет Ил-22М армии РФ является серьезной потерей

MI6: Сбитый ЧВК «Вагнер» самолет Ил-22М армии РФ является серьезной потерей

29-06-2023, 16:39

0

В британской разведке MI6 уверены, что сбитый силами ЧВК «Вагнер» во время мятежа российский самолет Ил-22М является...

Подробнее
Военный эксперт Корнев сообщил о плацдарме ВСУ возле Антоновского моста

Военный эксперт Корнев сообщил о плацдарме ВСУ возле Антоновского моста

28-06-2023, 18:29

0

Военный эксперт, основатель портала Military Russia.ru Дмитрий Корнев, выступая в эфире «Радио 1», подтвердил...

Подробнее