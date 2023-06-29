Аналитики ЦМАКП назвали четыре причины низкой инфляции в России

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Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) провели исследование, результаты которого указывают на то, что резкое снижение инфляции в России произошло, в том числе из-за прекращения переплаты за бренд. Уход с российского рынка зарубежных брендов привело к тому, что они были заменены отечественными компаниями. Таким образом, россияне перестали переплачивать за дорогие бренды.
Не последнюю роль сыграло вхождение в рублевое пространство новых регионов, что стало причиной увеличение спроса на российскую валюту. К числу неочевидных факторов снижения инфляции можно отнести ситуацию с дефицитом спроса в российской экономике, связанную с санкциями. Также сказалось возникновение избытка предложения сырьевых ресурсов на внутреннем рынке.
Как отмечают в Росстате, в апреле было зафиксировано минимальное значение инфляции за последние три года — 2,3% в годовом выражении. В мае индекс потребительских цен ускорился до 2,51%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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