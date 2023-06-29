Недостаток иностранной валюты и эмоции после мятежа в 2023 давят на рубль

Российский рубль ослаб на фоне мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер».

30 июня на торгах Мосбиржи доллар впервые с 29 марта 2022 года поднялся выше 89 рублей, пишет издание «Ведомости». Евро поднялся до 97,8 руб., подорожав на 2,84%. Курс юаня вырос до 12,333 руб., увеличившись за день на 2,3%.

Несколько факторов сейчас играют против курса рубля. И это не только мятеж. Сейчас крупные компании придерживают выручку в валюте, так как опасаются еще большего ослабления рубля.

РФ при этом продолжает поставлять нефть в Индию, а индийцы рассчитываются рупиями, которые российским компаниям не на что тратить. И эта валюта зачастую сейчас остается на внешних счетах компаний.

На рубль также давит торговый дефицит с Китаем. И до сих пор сальдо торгового баланса с Китаем отрицательное.

В итоге на рынке недостаточно иностранной валюты, и это все больше давит на рубль, отмечают эксперты. Поэтому они не исключают возможность того, что рубль продолжит снижаться в ближайшее время.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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