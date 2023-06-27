Экономист РФ Хрусталева: родители первоклассников и пенсионеры могут получить выплаты

Российские семьи с детьми-первоклассниками и пенсионеры могут получить дополнительную выплату. Об этом рассказала вице-президент инвестиционной компании «Fontvielle» Анастасия Хрусталева. Она сообщила, что выплату начисляют тем, чьи работодатели участвуют в программе соцподдержки работников, передает «URA.RU».

«Ряд работодателей участвует в программах социальной поддержки своих работников. На этом уровне могут устанавливаться выплаты родителям первоклассников, дополнительные — при рождении детей, при выходе на пенсию, за определенный период работы в компании. Информацию об этих мерах поддержки стоит искать в локальных актах работодателя», — сказала Хрусталева.

Она отметила, что есть выплаты, о которых мало говорят, поскольку их начисляют не массово, а отдельным категориям граждан. Например, это ежемесячные социальные пособия для медработников первичного звена. Размер таких выплат составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей. Не так много россиян получают выплаты Героям России, Героям труда, ветеранам войн, обладателям государственных наград.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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