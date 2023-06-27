«Крутое пике». Что сейчас происходит с рублем на фоне политических событий

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24 июня на фоне внешнеполитической обстановки рубль показал заметное падение, достигнув тех же значений, что и в марте прошлого года. Из-за политической нестабильности российская национальная валюта совершила «крутое пике», но ситуация была взята под контроль и мятеж ЧВК «Вагнер» был подавлен.
Однако в финансовых организациях возникла паника. Росбанк продавал доллар и евро за 105 и 115 рублей соответственно. Но уже в понедельник, после того как ситуация, сложившаяся вокруг конфликта с Евгением Пригожиным, стабилизовалась, за доллар и евро просили 87 и 95 рублей.
Как выяснилось, события стали развиваться по менее плачевному сценарию — рублю не удалось обвалиться, вопреки самым пессимистическим прогнозам. Произошла коррекция курса рубля после того, как кризис миновал.
В кабмине уже заявили, что для экономики страны курс доллара в диапазоне 80-90 руб. идеален.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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