АТОР: Жителей России в 2023 ждут доступные чистые пляжи Турции

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Российские туристы могут отправиться в Турцию, чтобы отдохнуть там на чистых пляжах, которые отмечены «Голубым флагом». Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров АТОР, отмечая, что в Турции 588 пляжей отметили «Голубым флагом». И как раз до 40% россиян, которые отдыхают этим летом за границей, отправляются в Турцию, передает РИА Новости. В Анталье таких мест для купания 231, на Эгейском побережье — 110.
Отметим, награду «Голубой флаг» получают пляжи с чистой водой и песком. Эта награда указывает, что на пляже также хорошо развита инфраструктура и туристы получают возможность отдохнуть комфортно в хороших условиях.
В этом году в РФ нет ни одного пляжа, который бы был отмечен такой наградой, хотя в 2016 году ее получил один из пляжей Калининградской области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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