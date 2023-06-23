АТОР: Жителей России в 2023 ждут доступные чистые пляжи Турции

Российские туристы могут отправиться в Турцию, чтобы отдохнуть там на чистых пляжах, которые отмечены «Голубым флагом». Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров АТОР, отмечая, что в Турции 588 пляжей отметили «Голубым флагом». И как раз до 40% россиян, которые отдыхают этим летом за границей, отправляются в Турцию, передает РИА Новости. В Анталье таких мест для купания 231, на Эгейском побережье — 110.

Отметим, награду «Голубой флаг» получают пляжи с чистой водой и песком. Эта награда указывает, что на пляже также хорошо развита инфраструктура и туристы получают возможность отдохнуть комфортно в хороших условиях.

В этом году в РФ нет ни одного пляжа, который бы был отмечен такой наградой, хотя в 2016 году ее получил один из пляжей Калининградской области.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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