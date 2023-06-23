Граждане РФ вернулись к отдыху после напряженных выходных

Россияне не отказались от отдыха из-за мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников туристического рынка. Отмены и переносы бронирований были лишь единичными случаями, и продажи туров, которые изначально снизились почти на треть, восстановились к концу воскресенья.

Наиболее серьезным было влияние на автотуризм, так как вводились ограничения в перемещении. На выездных направлениях проблемами стали кратковременный рост стоимости билетов и скачок курсов валют, но их удалось нивелировать.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заверил, что его компания получала «единичные обращения». Другие представители отрасли делают аналогичные заявления. Ромашкин также отметил, что сейчас на южные курорты прибывает ежедневно 30-40 тыс. туристов. Большим спросом в этом году снова пользуются курорты Краснодарского края.

А вот продажи туров за границу все же сократились. В основном это связано с подорожанием билетов. Но эксперты говорят, что рост цен на билеты для летнего сезона – это нормальное явление. Поэтому они не связывают его только с мятежом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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