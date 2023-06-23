Граждане РФ вернулись к отдыху после напряженных выходных

«Действительно были найдены»: Пригожин подтвердил, что обнаруженная в Петербурге «газель» с деньгами принадлежит ему
Обнаруженные в Санкт-Петербурге денежные средства полагались для выплаты зарплат бойцам ЧВК "Вагнер", заявил глава...Подробнее
Россияне не отказались от отдыха из-за мятежа, который устроили бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников туристического рынка. Отмены и переносы бронирований были лишь единичными случаями, и продажи туров, которые изначально снизились почти на треть, восстановились к концу воскресенья.
Наиболее серьезным было влияние на автотуризм, так как вводились ограничения в перемещении. На выездных направлениях проблемами стали кратковременный рост стоимости билетов и скачок курсов валют, но их удалось нивелировать.
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заверил, что его компания получала «единичные обращения». Другие представители отрасли делают аналогичные заявления. Ромашкин также отметил, что сейчас на южные курорты прибывает ежедневно 30-40 тыс. туристов. Большим спросом в этом году снова пользуются курорты Краснодарского края.
А вот продажи туров за границу все же сократились. В основном это связано с подорожанием билетов. Но эксперты говорят, что рост цен на билеты для летнего сезона – это нормальное явление. Поэтому они не связывают его только с мятежом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Обнаруженные в Санкт-Петербурге денежные средства полагались для выплаты зарплат бойцам ЧВК "Вагнер", заявил глава...Подробнее
Кардиолог Роман Шахнович рассказал, как избежать инфаркта. Он обращает внимание на то, что 25% случаев инфаркта...Подробнее
Власти Воронежской области обратились к жителям региона с просьбой не пользоваться сейчас трассой М-4 «Дон». 24 июня на...Подробнее
Врач-пульмонолог Александр Фридлянд рассказал о том, чем опасна любимая многими корица. Корицу называют природным...Подробнее
В Турции признали, что уменьшение численности российских туристов причинило немало убытков. Об этом сообщает издание...Подробнее
Нынешним летом Турция стала самым популярным туристическим направлением для россиян. Большинство российских туристов из...Подробнее
Сообщается, что представителями оппозиционного движения в Грузии проводится перед резиденцией политического...Подробнее
В ходе торгов на международном рынке Forex курс национальной валюты Турции обновил новый антирекорд по отношению к...Подробнее
Врач указал на главные ошибки диабетиков, ухудшающих их состояние. Об этом сообщает издание Pravda.ru. По словам...Подробнее
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщается о ситуации с тушением пожара на нефтяной базе в Воронеже....Подробнее