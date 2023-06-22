Россияне задолжали рекордную сумму по кредитным картам

России уровень задолженности по кредиткам обновил исторический максимум. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», отмечая, что в мае уровень просрочки по кредитным картам достиг 225 млрд рублей, что составило 12% от портфеля. Просрочено 6% кредитных карт, что составляет максимум с октября 2022 года.

Эксперты полагают, что в категорию проблемных попали карты, которые выдавались в качестве «замены» кредитам наличными в кризисные месяцы прошлого года. В итоге и накопилась максимальная просрочка по кредиткам.

«Скоринг Бюро» отмечает, что рост просрочки отмечается на фоне роста выдачи карт.

За май текущего года банки выдали 2,105 миллиона кредитных карт на 194,33 миллиарда рублей. Это почти столько же, сколько было в апреле (2,1 миллиона карт на 194,08 миллиарда рублей). При этом объем просрочки по кредиткам за май вырос больше, чем на 9% впервые с начала года.

В целом же эксперты опасаются, что из-за экономической ситуации в стране, объем задолженности по кредитам будет увеличиваться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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