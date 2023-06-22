АТОР: российские туроператоры вновь вернули горящие путевки в Турцию

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В России снова можно приобретать горящие туры в Турцию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Сразу несколько туоператоров вернули горящие цены на отдых в Турцию, предоставляя скидку до 30%. Например, скидку предоставляет компания Fun&Sun. По ее предложению за 50 тыс. рублей в конце июня можно уехать двоим в Анталью в четырехзвездочный отель.
Стоимость горящего тура с заселением в пятизвездочный отель в Анталье составляет 64 тыс. рублей.
В Бодрум по горящему туру можно попасть за 100 тыс. рублей, выбрав заселение в четырехзвездочную гостиницу. Цена на тур с заселением в пятизвездочный отель составляет от 120 тыс. рублей.
При этом туроператор предупредил, что популярные отели стоит бронировать заранее, поскольку далеко не всегда в них можно поселиться по горящим путевкам.
«Мы рекомендуем туристам при наличии особых пожеланий к объекту размещения и категории номера не откладывать покупку тура на последний момент, тем более что и на дальние даты есть много интересных акций, позволяющих туристам сэкономить»,— объяснили в Fun&Sun.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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