Страховщики РФ назвали самые опасные для здоровья отдыхающих страны

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Они сообщили, что сейчас россияне чаще всего обращаются к медикам во время отдыха на турецких курортах. 41% обращений по медицинским страховкам от туристов которые отдыхают в Турции.
Причиной обращения становятся отравления, травмы во время развлечений или длительное пребывание на солнце. Также жалуются на заболевания ЖКТ, воспаления и инфекции. Не исключено, что такой высокий процент страховых случаев связан с тем, что Турция по-прежнему считается наиболее популярным направлением у российских отпускников.
«Самым популярным направлением для отдыха для сургутян остается Турция. Так как еще поставили с прямым вылетом из Сургута. Это очень удобно. Цены, конечно, немножко выше, чем из Москвы, но тем не менее для семей с детьми — это прямо очень-очень хорошее предложение», — рассказала директор туристического агентства Сургута Ксения Сорокина.
Но также есть и список стран, куда опасно ездить по причине негативного отношения к россиянам и плохой криминогенной обстановки. Это Венесуэла, Доминиканская Республика, Грузия и ОАЭ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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