Страховщики РФ назвали самые опасные для здоровья отдыхающих страны

21-06-2023, 15:19

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Страховщики РФ назвали самые опасные для здоровья отдыхающих страны
Фото из открытых источников

Представители страхового бизнеса назвали самые опасные для здоровья отдыхающих страны.

Они сообщили, что сейчас россияне чаще всего обращаются к медикам во время отдыха на турецких курортах. 41% обращений по медицинским страховкам от туристов которые отдыхают в Турции.

Причиной обращения становятся отравления, травмы во время развлечений или длительное пребывание на солнце. Также жалуются на заболевания ЖКТ, воспаления и инфекции. Не исключено, что такой высокий процент страховых случаев связан с тем, что Турция по-прежнему считается наиболее популярным направлением у российских отпускников.

«Самым популярным направлением для отдыха для сургутян остается Турция. Так как еще поставили с прямым вылетом из Сургута. Это очень удобно. Цены, конечно, немножко выше, чем из Москвы, но тем не менее для семей с детьми — это прямо очень-очень хорошее предложение», — рассказала директор туристического агентства Сургута Ксения Сорокина.

Но также есть и список стран, куда опасно ездить по причине негативного отношения к россиянам и плохой криминогенной обстановки. Это Венесуэла, Доминиканская Республика, Грузия и ОАЭ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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