Петербург стал самым популярным в стране направлением семейного отдыха в июле 2023

“Турпром": туристка из РФ в 2023 году съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и отдыхе
Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации летом 2023 года побывала на полуострове Крым. Путешественница...Подробнее
«OneTwoTrip» рассказывает о самых популярных среди россиян направлениях семейного отдыха в июле.
Так, 79,9% жителей собираются провести время внутри страны. 11,5% от этого числа отправятся в отпуск в Санкт-Петербург. В Адлере будут отдыхать 9,8%, а 8,5% проведут отпуск в Москве.
Эсто-Садок, который выбрали 4,4% россиян. Попал в пятерку популярных для отдыха мест и Ростов-на-Дону. Его выбрали 3,9%. Далее следуют Сочи, Казань, Анапа, Калининград и Владивосток.
Чаще всего семейные пары выбирают хостелы и гостевые дома. Много также селятся в отелях с тремя звездами. Пятизвездочные отели выбирают менее 5%. При этом больше всего бронирований на срок до трех дней.
Среди зарубежных направлений лидирует Стамбул. Далее следуют Абхазия и Ереван. Также пользуются популярностью Анталья, Дубай, Рим и Неаполь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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